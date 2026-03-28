アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第9話のあらすじ＆先行場面カットが公開された。【画像】新プリキュアに変身しそう！新キャラの家入しるく公開された場面カット29日放送の第9話「決めつけちゃダメ！」は、現役高校生にして大人気俳優の家入しるくがまことみらい学園にやってくることになり、いろめきたつあんなたち。新