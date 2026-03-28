東京・上野動物園で、廃止されたモノレールに代わる「新たな乗り物」が整備されることが明らかになりました。東京都によりますと、上野動物園の「新たな乗り物」は、大きな窓が特徴で、定員は60人、最高速度は時速20キロです。また、新たな駅舎にはギフトショップや展望テラスができる予定です。上野動物園のモノレールは、1957年に日本初のモノレールとして運転を開始し、園の西側と東側を結ぶ移動手段として来園者に親しまれまし