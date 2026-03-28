【トロント（カナダ）＝平沢祐】米大リーグは２７日、各地で行われ、巨人からブルージェイズに移籍した岡本がアスレチックスとの開幕戦に７番三塁で出場し、メジャーデビューを果たした。３打数２安打と活躍し、チームの３―２でのサヨナラ勝ちに貢献した。ブルージェイズの岡本が念願だった大リーグで初めてプレーした。七回に左前へ初安打をマークし、右前打で出塁した九回にはサヨナラのホームを踏んだ。「いずれそこでプレ