元フジテレビアナウンサーでフリーキャスターの永島優美（34）が、ニッポン放送新番組「賢者の食卓ダブルサポートpresents永島優美美味しい寄り道」（3月31日スタート、火曜午後9時半）のパーソナリティーを務めることが決まり28日、同局から発表された。自身初の冠ラジオレギュラー番組となる。永島アナはフジテレビ在籍時に「めざましテレビ」「めざまし8」など朝の情報番組のメインキャスターを務め、昨年3月末に退社。フ