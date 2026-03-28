NPB(日本野球機構)が28日に公示を発表し、日本ハムは達孝太投手を1軍登録しました。達投手は同日のソフトバンク戦に先発予定。チームの今季初勝利を目指します。プロ5年目22歳の達投手は、昨季自己最多8勝をマークしオールスターに出場するなどブレーク。16試合に先発登板し8勝2敗、防御率2.09の成績を残しました。今季のオープン戦では3試合に登板。計13イニングを投げ2勝0敗、自責点0で防御率は0.00です。