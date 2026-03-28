AKB48奥本カイリ（19）が、5月16、17日に大阪南港・ATCホールで開催される「SOUND MESSE in OSAKA 2026」にギタリストとして出演する。同イベントは、国内外から1万本を超えるギター・ベース・ウクレレが集結するギター系楽器に特化したコンシュマー向けの展示イベント。奥本は「いちギタリスト」としてゲスト出演し、17日午後3時から、サウンドメッセ内「ホワイエステージ」で30分間の単独のステージ「AKB48奥本カイリ人生初！