20歳になったらお酒が飲める、では18歳になったら何を飲む？――そんな問いから生まれたのが、キーコーヒーの「18歳。コーヒーを」プロジェクトだ。年齢を限定したプロジェクトは、同社にとって初の試み。2022年4月から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに注目して同プロジェクトが練られていった。「お酒やたばこは20歳からで、これまでの成人式も『20歳の集い』となっていることから18歳＝成人（新成人）という