なぜウクライナのドローンがバルト3国に？ラトビア国防省は2026年3月25日、ウクライナ軍のドローンが領空に侵入したと発表しました。【街に墜落しないで良かった…】これが、墜落したドローンの残がいです（画像）このドローンはロシア側からラトビア領空に侵入したもので、クラースラヴァ地区で爆発し、落下地点はスヴァリニ教区中心部から約1kmの地点でした。機首には弾頭が搭載されており、自爆ドローンとみられます。また