クマ被害を軽減しようと政府は捕獲目標数などを記したロードマップを策定しました。北海道については2034年までに個体数を現在の1万1600頭から8200頭まで減らすことを目標としています。「クマ被害対策ロードマップ」は今年度、全国で13人が死亡するなど、過去最悪となったクマ被害に対応するため策定されました。ロードマップでは人の生活圏とその周辺でのクマの出没を抑えるため、暫定的な捕獲目標数を設定し