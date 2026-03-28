27日夜、石川県野々市市の市道で高齢の男性が車にはねられ死亡しました。警察が男性の身元の特定を急いでいます。事故があったのは野々市市堀内の市道で、27日午後10時半ごろ、道路に立っていた高齢の男性が直進してきた乗用車にはねられました。男性は頭などを強く打ち意識不明の重体で搬送されましたが、まもなく死亡が確認されました。現場は野々市明倫高校に近い見通しの良い直線道路で、横断歩道や信号機はなく、男性は道路を