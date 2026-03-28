28日の石川県内は高気圧に覆われ、各地でお出かけ日和となっています。金沢では日中の最高気温が22度まで上がる見込みで、サクラの開花も近づきそうです。28日の石川県内は朝から気温が上昇し、午前11時までの最高気温は金沢で20・7度、加賀中津原で20・5度、羽咋で18・1度と四月上旬から中旬並みの陽気となっています。記者リポート「心地良い陽気に包まれている金沢市内。ソメイヨシノの蕾もピンク色の花弁をのぞかせ、開花を待