俳優の西垣匠が２８日、都内で「西垣匠ＣＡＬＥＮＤＡＲ２０２６‐２０２７」（小学館刊、税込み３５２０円）発売記念取材会に登場した。人気雑誌「ＣａｎＣａｍ」とタッグを組み「ファッション」をテーマに撮り下ろした今作。飾らないカジュアルな姿からおしゃれでかっこいい姿、彼氏感たっぷりな姿など、さまざまな表情に出会える卓上カレンダーとなっている。同カレンダーには毎月異なる音声メッセージが聞けるバーコ