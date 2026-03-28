報知杯弥生賞ディープインパクト記念で４着のタイダルロック（牡３歳、美浦・武井亮厩舎、父モーリス）が、次走はダービートライアルの青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル）を目標としていることが分かった。サンデーサラブレッドクラブが２８日、ホームページで発表した。同馬は前走後、放牧先の福島・ノーザンファーム天栄で調整が進められている。２着馬までに与えられる日本ダービー・Ｇ１（５月３