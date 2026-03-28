◆米大学野球スタンフォード大９―７バージニア工科大（２７日、米バージニア州ブラックスバーグ＝イングリッシュフィールド）スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２年）が２７日（日本時間２８日）、敵地バージニア工科大戦に「１番・一塁」でスタメン出場し、昨年の７本を上回る自己新記録の８号本塁打を放った。麟太郎は２―２の３回、右翼へ３試合ぶりとなる８号ソロ。飛距離３５７フィート（約１０８・８メートル）