２４年のオークスと秋華賞を制したチェルヴィニア（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ハービンジャー）が、次走はエプソムＣ・Ｇ３（５月９日、東京競馬場・芝１８００メートル）、またはヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）への出走を視野に入れていることが分かった。サンデーサラブレッドクラブが２８日、ホームページで発表した。同馬は前走の中山記念で５着に敗れた後、放牧先の福島・