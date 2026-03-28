FBI＝アメリカ連邦捜査局のパテル長官の個人メールアカウントが、イランとつながりのあるハッカー集団の侵入を受け、個人的な写真などがインターネット上に公開されたことが分かりました。アメリカメディアによりますと、イランの情報機関とつながりのあるハッカー集団「ハンダラ・ハック」が27日、パテルFBI長官の個人メールアカウントに侵入したということです。「ハンダラ・ハック」は、パテル長官がオープンカーに乗ったり葉巻