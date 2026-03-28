タレントで落語家のヨネスケが、20歳下妻と住む自宅を公開。リアルな晩御飯を披露した。【映像】20歳下妻とリアルな晩ごはんを囲む様子ヨネスケは、3月26日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。番組では、ヨネスケの代名詞でもある『突撃！隣の晩ごはん』にちなみ、ヨネスケ宅の“晩ごはん”を直撃した。マンションの扉が開くと登場したのは、ラフなパーカー姿のヨネスケ。「俺んところに突撃されるとは思わなか