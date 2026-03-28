日本代表戦に臨むスコットランド代表のスタメンをスコットランド紙『ザ・スコッツマン』が予想している。1998年以来、7大会ぶり9度目のワールドカップ出場を決めているスコットランド代表は、今月の活動で28日にキリンワールドチャレンジ2026で日本代表と対戦した後、同31日にはコートジボワール代表との国際親善試合を予定している。昨年11月以来、スコットランドの“国立競技場”となる『ハムデン・パーク』で開催される日