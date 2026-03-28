歌手和田アキ子（75）が28日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。4月からTBSで始まる新番組について言及した。29日にはTBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）の最終回が控えている。一方で、和田はお笑いコンビ、レインボーのジャンボたかお（36）とのコンビで、散歩新番組「アッコとジャンボ」（火曜深夜0時56分）を4月7日からスタートさせる。和田は既に2本