ばかりの米HBOのドラマ版「ハリー・ポッター」には、テレビシリーズとしては異例の超大型投資が行われているという。米HBO Maxのオリジナル番組部門を統括するサラ・オーブリーが、その注力ぶりを語った。 フランス・リールで開催されたテレビ番組の祭典「Series Mania」に登壇したオーブリーは、ドラマ版「ハリー・ポッター」に「非常に大きなコミットメントをして