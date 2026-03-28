【モデルプレス＝2026/03/28】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」の公式サイトが、3月28日に更新され、練習生・上野琉偉（U.RUI）の「推しカメラ」公開停止が発表された。【写真】「日プ」出演で話題のイケメンモデル◆「日プ新世界」上野琉偉、推しカメラ停止同サイトは「合宿生活ルールにおいて減点10ポイントに達した為、規定に基づいたペナルティとしてテーマソング