【モデルプレス＝2026/03/28】歌手でタレントの中川翔子が3月26日、自身のInstagramを更新。双子のコスプレ姿を公開した。【写真】40歳双子出産タレント「大きくなってる」悟空＆ベジータ姿の双子◆中川翔子「ドラゴンボール」悟空＆ベジータ姿の双子披露中川は「ドラゴンボール服、とどいた！！ 双子男子に着せられて最高！！かわいいいい」と添え、人気アニメ「ドラゴンボール」シリーズのアイテムを身につけた親子3ショットを投