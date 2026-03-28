笠岡市の笠岡ベイファームには菜の花畑が３カ所があり、このうち最も広い約４ヘクタールの畑で1000万本の菜の花が見頃を迎えています。 訪れた人たちは、目の前いっぱいに広がる鮮やかな黄色の花畑を背景に、愛犬の写真を撮ったり、家族で写真を撮ったりしながら、春ならではの景色を楽しんでいました。 ４月下旬ごろまで楽しめるということで、４月５日までさまざまなイベントやグルメを楽しめる「菜の花フェ