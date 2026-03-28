コミック版も人気を博した和風恋愛ファンタジー小説を、永瀬廉と吉川愛のW主演で実写映画化した『鬼の花嫁』が3月27日（金）から全国公開された。鬼と人間との究極のラブストーリーを描いた本作で、ヒロイン柚子の妹の花梨を演じた片岡凜に話を聞いた。−原作やコミックを読んだことはありましたか。この映画のお話を頂いてから読ませていただきました。普段は恋愛作品を読むことは少ないので、少し新鮮な感じがしました。−そ