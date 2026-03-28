アメリカとイスラエルがイランへの攻撃を始めて28日で1か月を迎えます。アメリカのトランプ大統領は27日、作戦は「予定より2週間早く進んでいる」と訴えました。トランプ大統領「現在イランと交渉中だ。何かできれば良いが、イランは（海峡を）開放しないといけない。トランプ海峡、いや、ホルムズ海峡を開放しなければならない」トランプ大統領は27日、ホルムズ海峡を「トランプ海峡」と呼び、「開放しなければならない」と訴えま