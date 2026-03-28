◇プロ野球セ・リーグ巨人ー阪神（3月28日、東京ドーム）試合前に巨人の食堂から聞こえてきた一喜一憂の声。この日は、日本時間午前8時過ぎからブルージェイスとアスレチックスの試合が行われていました。岡本和真選手のデビュー戦ということで、泉口友汰選手や丸佳浩選手らがその第1打席を見守ります。第1打席は空振り三振となりましたが、拍手をおくった巨人のチームメート。9回に2アウトから岡本選手がヒットで出塁。その後