テレビアニメ『てつりょー！meet with 鉄道むすめ』が2026年秋に放送されることが決定した。あわせて追加キャストも解禁され、中野弥生役を和泉風花、西浦ありさ役を安齋由香里が担当。さらに、第1弾キービジュアル、第1弾PVも公開された。【動画】公開された『てつりょー！meet with 鉄道むすめ』PV第1弾キービジュアルでは、上段にてつりょー会の4人が配置され、下段には松浦鉄道レトロン号とともに西浦ありさの姿が描かれて