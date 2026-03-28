NPB(日本野球機構)は、28日に公示を発表。ソフトバンクは先発の松本晴投手と大野稼頭央投手を一軍登録しました。松本投手はこの日の日本ハム戦に先発登板。開幕2戦目を託されました。昨季はキャリアハイとなる15度の先発含む29試合に登板し、防御率2.76をマーク。オープン戦でも3度の先発で防御率1.32と上々の仕上がりを見せています。同じく登録となった大野投手は、高卒3年目となる昨季1軍デビュー。直近登板となった21日のファ