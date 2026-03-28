カメラマンで映画監督の蜷川実花（53）が28日、自身のインスタグラムを更新。息子2人との親子ショットを公開した。【写真】「思い出たくさん作れました」蜷川実花が公開したスキューバダイビングでの親子3ショット「ハワイでダイビングwith息子2人」と明かし、ウェットスーツに身を包んだ水中での3ショットを公開。「かめさんたくさん会えて盛り上がった」と満喫した様子を明かした。また、海辺での息子との写真なども披露し