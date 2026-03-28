ネパールのオリ前首相（新華社＝共同）【ティンプー（ブータン）共同】ネパール警察は28日、昨年9月の反政府デモの取り締まりを巡り、オリ前首相（74）とレカク前内相を逮捕した。地元メディアが報じた。デモは10〜20代のZ世代と呼ばれる若者が中心になって行われ、警察の鎮圧で死傷者が出ていた。ネパールでは、5日の下院総選挙で圧勝した新興の国民独立党（RSP）のバレンドラ・シャハ氏が27日に首相に就任したばかり。新政権