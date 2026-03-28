学習院大学・明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学の頭文字をとった有名私立大学群であるGMARCH。もし自分の子どもを通わせるなら、どの大学を選ぶ人が多いのでしょうか。All About ニュース編集部では、2025年12月8日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「GMARCH」に関するアンケートを実施しました。その中から、「GMARCHの中で最も子どもを進学させたい大学」ランキングの結果をご紹介します。【5位までの全