Photo: 小暮ひさのり モップがけって、後半戦で不安になりませんか?終盤になるにつれ、バケツの水が次第に濁ってきて、「もしかして今、汚れた水を伸ばしているだけでは？」という疑念。あれ、じわじわとメンタルをやられるので、頻繁に水を交換したり、モップ自体を流しで直接洗い出したり…で、なんだこの手間は！そんな「水拭きあるある」の悩みを、コメリが2,980円でぶった斬ってきまし