レアな2ショットに「めちゃ似合ってる」との声もシンガーソングライターで、音楽ユニット「YOASOBI」のボーカルとしても活躍する幾田りらさんが、2026年2月12日に更新した自身のインスタグラムに対し、SNSなどには多くの声が集まっています。投稿では、ニューヨークで行われたファッションブランド「COACH（コーチ）」のショーに参加した際の様子を紹介しており、複数の写真のなかには車内で撮影されたショットも含まれていま