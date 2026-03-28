元日本代表DFの中澤佑二氏が、『DAZN』が配信する「内田篤人のFOOTBALL TIME」に出演。森保一監督が率いる日本代表のDF陣について語った。注目しているCBを訊かれると、「もう全員、注目したいけれども」と応じ、「谷口（彰悟）君には頑張ってほしい」と続ける。「ベテランというか、30（歳を）超えてる選手は、どうしても日本って世代交代、世代交代と言われるなかで、谷口君には頑張ってもらいたいっていうのは個人的なとこ