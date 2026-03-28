落語家の笑福亭鶴瓶（74）が27日放送のMCを務めるTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）に出演。かつて自ら写真撮影をお願いした人気タレントを明かした。この日のゲストは「あのちゃん」ことタレント・あの。あのが登場すると鶴瓶は「どんどん奇麗なるよね。あのちゃん。奇麗なる」と絶賛し、あのは「本当ですか。ありがとうございます」と反応した。鶴瓶は「インスタに載せたんやな。2人の（写真を）」と回顧。2人で腕を組み