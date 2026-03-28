3月27日午前、新潟県糸魚川市の山でバックカントリースキーをしていた大学生2人が滑落し一時遭難しました。2人はその後ヘリで救助され、命に別条はありませんでした。 一時遭難したのは、東京都文京区に住む20代の女子大学生と東京都台東区に住む男子大学生の2人です。2人は東京都内の大学のワンダーフォーゲル部に所属していて、同じ部活の仲間合計11人で3月27日午前10時過ぎから、糸魚川市関川の焼山で