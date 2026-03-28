少子化や施設の老朽化により、新潟県内では幼稚園・保育園の統廃合が進んでいます。五泉市でも3月27日、市立保育園が40年以上にわたる歴史に幕を閉じました。 五泉市にある『あさひ保育園』。元気いっぱいにやって来たのは、今年度卒園する園児です。施設の老朽化や園児の減少などにより、今年度で閉園することになったあさひ保育園。27日はその最後の卒園式が行われました。卒園する園児は緊張しながらも証書を受け取り、保護者