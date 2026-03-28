日本テレビの岩田絵里奈アナウンサー（30）が27日、自身のインスタグラムを更新。今月いっぱいでの退社を同僚アナたちとのツーショットを公開した。「日本テレビアナウンス部一人一人と思い出がたくさん」とつづり、水卜麻美アナウンサーをはじめ、同僚アナたちとのショットを公開した。「先輩であり、後輩であり、姉であり、妹であり、お友達。まだまだ撮りたりてない!!」とつづった。この投稿には約3万件もの「いいね