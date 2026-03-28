お笑いコンビ・フットボールアワー後藤輝基（51）が27日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。女性タレントが厳しく指導されていた、収録現場での出来事を語った。「女の子のタレントさん大変そうやった。バラドルって言われる時代の。収録で前のめりでしゃべって」と回顧。しかし、結果を出さないと、マネジャーから厳しい言葉が。テープチェンジでカメラが止まると、「マネジャーに引っ張ら