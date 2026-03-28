歌手の堀ちえみが、交通事故に巻き込まれたことを明かした。【映像】事故当日の堀の様子2026年3月27日、ブログで「本日の出掛けるスタイルです!」と、午前中に歯科医院に行く予定があった堀は、いつものように笑顔でコーディネートを紹介していた。堀ちえみ、交通事故に巻き込まれたことを報告しかし、次の投稿では「歯科医院に向かう途中、乗っていたタクシーが事故を起こしてしまいました。交差点で右折し終わり直進したと