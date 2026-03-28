テレビアニメ『PSYREN -サイレン-』が10月より放送されることが決定した。物語の完結までアニメ化され、ティザービジュアル第2弾が公開された。【動画】完結までアニメ化！公開された『PSYREN -サイレン-』最新映像『PSYREN -サイレン-』は、2008年〜2010年に『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて連載された、岩代俊明氏による超能力バトルサスペンス漫画が原作。物語は、高校一年生の夜科アゲハがある日、公衆電話に放置され