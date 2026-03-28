AP通信がMLBの自動ボール・ストライク判定システム（ABS）が開幕最初の12試合で成功率61.3％（31回中19回成功）を記録したと報じている。ABSはホークアイ技術を用い、12台のカメラで投球がストライクゾーンを通過したかどうかを、最大でも6分の1インチ（約4ミリ）の誤差で測定できる。レッズのテリー・フランコナ監督にとっては、良くなかった。4回、自軍の攻撃のフルカウントからの四球が三振に覆り、9回にはリリーフ投手が