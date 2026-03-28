お手本のようなバンザイをする猫が、SNSで話題となっている。【映像】猫が見事なバンザイをする様子（実際の映像）ピーンと前足を伸ばし、見事なバンザイを見せている猫のくぅちゃん（1歳）。大きなあくびで眠たそうな表情だが、なぜか前足は指先までピーン。お手本のようなバンザイポーズに飼い主（@riritan_neru）も笑いが止まらない。よく見ると くぅちゃんの隣ではシベ