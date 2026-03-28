千葉市の国道で27日夜、8歳の男の子が車2台に立て続けにはねられて死亡した。27日午後6時半前、千葉市花見川区幕張町の国道で「車2台と歩行者の事故」と目撃者から110番通報があった。警察によりますと、小学生の男の子（8）が信号がある横断歩道を渡っていたところ乗用車にはねられ、さらに、隣の車線を直進していたワゴン車にもはねられた。男の子は意識不明で病院に運ばれたが、間もなく死亡が確認された。現場は片側3車線に右