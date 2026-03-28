27日夜、野々市市の市道で道路を歩いていた男性が車にはねられ死亡する事故がありました。事故があったのは野々市市堀内の市道で27日、午後10時半ごろ、鶴来方面に向かっていた野々市市の女性公務員が運転する普通乗用車が、道路を歩いていた高齢男性をはねました。この事故で高齢男性が病院に搬送されましたが、頭を強く打つなどしておよそ30分後に死亡が確認されました。警察は、はねられた男性が道路を横断しようとしていたとみ