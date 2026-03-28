北陸鉄道石川線の愛称を「白山ジオパークライン」に決定したことを受け、鶴来駅では記念列車の出発式が行われました。2023年に白山手取川ユネスコ世界ジオパーク認定を受けた白山市。北陸鉄道では鶴来、白山エリアの観光資源を生かし、石川線利用促進のために北陸鉄道石川線の愛称を「白山ジオパークライン」にすると決定しました。これを受けて、鶴来駅ではヘッドマークに白山ジオパークラインのシ