はじめまして。士業・医業等のプロフェッショナルに向けた総合支援を展開する株式会社スタイル・エッジ代表取締役社長の島田雄左です。私はこれまでにスタイル・エッジでの事業とは別に不動産投資家として68部屋を所有し、年間約5,800万円の家賃収入を得ていました。スタイル・エッジの代表になる前までは、24歳の時に開業した司法書士事務所を、士業グループとして国内トップ規模に成長させてきました。そういった経営経験が、私