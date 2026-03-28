◆米大リーグブルージェイズ３ｘ―２アスレチックス（２７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２７日（日本時間２８日）、メジャー１年目の開幕戦となる本拠地・アスレチックス戦に「７番・三塁」で先発出場。初安打を含むマルチ安打にサヨナラの生還、好守備を見せた上々のデビュー戦となり、チームの劇勝に大きく貢献した。２回のメジャー初打席では空振り三振に倒れた岡