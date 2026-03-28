【モデルプレス＝2026/03/28】乃木坂46の岡本姫奈が3月26日、自身のInstagramを更新。ワンピース姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】22歳乃木坂「スタイルの良さが光ってる」美脚際立つライブ衣装◆岡本姫奈、美脚輝くワンピース姿披露岡本は「41枚目シングルアンダーライブ ありがとうございました！」と、神奈川・ぴあアリーナMMにて開催されたライブについて報告。「思い出いっぱい！！！」とつづり、複数枚のオフショット