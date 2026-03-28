【モデルプレス＝2026/03/28】timeleszの猪俣周杜が3月26日、自身のInstagramを更新。親知らず抜歯後の頬の腫れた顔を公開し、話題となっている。【写真】timelesz新メンバー「本当にリスみたい」親知らず抜歯後の腫れた顔◆猪俣周杜、親知らず抜歯後の腫れた顔公開猪俣は「ないた」と一言記し、右頬がぷっくりと腫れている顔を様々な角度から映している動画を公開。25日放送のテレビ朝日系「ニカゲーム」（毎週水曜5時58分〜）に